Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 8 мая

Вчера, 8 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Результаты матчей 8 мая:

Талия Гибсон (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 19) — 7:5, 1:6, 1:6;

Людмила Самсонова (Россия, 20) — Энн Ли (США) – 6:4, 6:3;

Ван Синьюй (Китай, 31) — Александра Эала (Филиппины) – 4:6, 3:6;

Кэти Макнелли (США) — Ига Швёнтек (Польша, 4) – 1:6, 7:6 (7:5), 3:6;

Мэдисон Киз (США, 17) — Питон Стирнс (США) – 4:6, 6:4, 6:2;

Анастасия Потапова (Австрия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11) – 6:3, 6:2;

Наоми Осака (Япония, 15) — Ева Лис (Германия) – 6:4, 4:6, 6:3;

Джессика Пегула (США, 5) — Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 6:0;

Екатерина Александрова (Россия, 14) — Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 7:6 (7:4), 1:6;

Тайра Катерина Грант (Италия, WC) — Никола Бартунькова (Чехия) – 6:4, 3:6, 4:6;

Ребека Масарова (Швейцария, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 25) – 4:6, 6:4, 6:4;

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Хейли Баптист (США, 32) – 7:6 (11:9), 4:6, 4:6;

Мария Саккари (Греция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 4:6, 1:6;

Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Жаклин Кристиан (Румыния, 33) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Элина Свитолина (Украина, 7) — Ноэми Базилетти (Италия, Q) – 6:1, 6:3;

Эмма Наварро (США, 28) — Элизабетта Коччаретто (Италия) – 3:6, 3:6.