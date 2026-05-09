Рууд — о Яннике Синнере: не думаю, что возможно одновременно удерживать все титулы

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос про рекорд первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Остановится ли победная серия Синнера на турнирах категории «Мастерс»?

— Я не думаю, что возможно одновременно удерживать все титулы «Мастерс». Самая большая сложность — это календарь. Теперь, когда его немного изменили, если ты выходишь в финал Уимблдона, практически невозможно быть готовым к турнирам в Торонто или Монреале. Ты только что сыграл финал или, возможно, выиграл самый важный турнир из всех, что существуют в теннисе, — и спустя десять дней уже должен быть готов отправиться в Северную Америку.

Мы уже неоднократно видели, что те, кто показывает очень хорошие результаты на Уимблдоне, затем обычно пропускают турниры в Монреале или Торонто. И я думаю, что так будет продолжаться — к сожалению для турнира — с тем календарём, который у нас есть, — приводит слова Рууда Ubitennis.