Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд — о Яннике Синнере: не думаю, что возможно одновременно удерживать все титулы

Рууд — о Яннике Синнере: не думаю, что возможно одновременно удерживать все титулы
Комментарии

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос про рекорд первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Остановится ли победная серия Синнера на турнирах категории «Мастерс»?
— Я не думаю, что возможно одновременно удерживать все титулы «Мастерс». Самая большая сложность — это календарь. Теперь, когда его немного изменили, если ты выходишь в финал Уимблдона, практически невозможно быть готовым к турнирам в Торонто или Монреале. Ты только что сыграл финал или, возможно, выиграл самый важный турнир из всех, что существуют в теннисе, — и спустя десять дней уже должен быть готов отправиться в Северную Америку.

Мы уже неоднократно видели, что те, кто показывает очень хорошие результаты на Уимблдоне, затем обычно пропускают турниры в Монреале или Торонто. И я думаю, что так будет продолжаться — к сожалению для турнира — с тем календарём, который у нас есть, — приводит слова Рууда Ubitennis.

Материалы по теме
Каспер Рууд назвал сильнейших теннисистов мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android