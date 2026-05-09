Хачанов прокомментировал эпизод с болгёрл во время его матча с Шевченко в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал эпизод во время его матча с Александром Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме, когда девочке, подающей мячи, потребовалась помощь из-за плохого самочувствия.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
— В конце первого сета девочка, подающая мячи, упала где-то возле тебя. Как это всё получилось? Насколько такие ситуации обычно выбивают из игры?
— Ну, конечно, это был конец сета, очень важный гейм, и тут неожиданно она что-то на меня смотрит. Она упала, а я сначала и не понял, думал, что, может, она просто поскользнулась на грунте. Потом — второй раз. Я такой говорю: «Всё нормально?». А она как бы в никуда смотрит. Ну я сразу же позвал на помощь, конечно, Саня прибежал, ещё болбои, судья на вышке. Ну и все мы ждали врача, правда, надо сказать, очень долго ждали. Я не знаю, откуда врач ехал — из Милана или ещё откуда. Но да, долго мы старались помочь ей. Бывают такие ситуации. Я просто удивился, что это случилось именно сегодня. Сейчас в Риме не жарко. Обычно такие ситуации бывают, допустим, в Австралии, когда температура плюс 40. Помню, бывали там такие случаи. Или зрители также в обморок падают от обезвоживания организма. А тут я не знаю, может, какие-то у неё личные обстоятельства, что-то гормональное. Кто его знает? Ну, самое главное, чтобы с ней всё нормально было.

— Избежать таких ситуаций как-то можно? Как-то по особому их проверять, готовить?
— А я думаю, они готовятся, например, во Франции они все уже разминаются с утра. Мне кажется, здесь они тоже достаточно такие на хорошем уровне, все ребята, то есть они все знают, что делать. Это не новички, которые только пришли и не понимают, куда бежать, куда что подавать. Мне кажется, это такая нестандартная, наоборот, ситуация, которая требовала вмешательства именно уже доктора и чтобы с девочкой всё было в порядке, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

