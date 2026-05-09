«Меня ждёт «котёл». Фис — о матче с Пеллегрино

«Меня ждёт «котёл». Фис — о матче с Пеллегрино
17-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис ответил на вопрос о предстоящем матче с Андреа Пеллегрино во втором круге турнира в Риме и потенциальной встрече с первой ракеткой мира Янником Синнером в Риме.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Вы можете довольно быстро встретиться с Янником Синнером на этом турнире (уже в 1/8 финала) — вы об этом задумывались?
— Сначала мне нужно выиграть два матча, причём первый будет непростым — против итальянца Пеллегрино. Меня ждёт небольшой «котёл», это будет круто. Прежде всего я сосредоточен на первом круге, а дальше — если это случится, значит, случится. Но у меня ещё достаточно времени, — приводит слова Фиса We love Tennis.

Матч второго круга «Мастерса» в Риме между французом Артюром Фисом и Андреа Пеллегрино состоится 9 мая не ранее 19:30 мск.

