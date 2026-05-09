Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек рассказала, как её тренер Франсиско Ройг порвал ахилл на тренировке с ней

Ига Швёнтек рассказала, как её тренер Франсиско Ройг порвал ахилл на тренировке с ней
Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как её наставник Франсиско Ройг накануне старта «тысячника» в Риме травмировал ахилл во время тренировки.

Во втором круге турнира в Риме Швёнтек обыграла американку Кэти Макнелли.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«У нас была тренировка на Пьяцца-дель-Пополо. Предполагалось, что это будет показательное занятие. Мы подумали: «Окей, сыграем в нашу весёлую игру, в которую играли раньше». Он очень хорош в игре у сетки, поэтому мы поспорили на 100 евро. Я, честно говоря, думала, что проиграю, так как у сетки он играет здорово.

При счёте 5:4 у меня был матч-пойнт. Он сделал сплит-степ (небольшой прыжок на две ноги. — Прим. «Чемпионата») и порвал ахиилл. Это случилось в субботу. Во вторник у него прошла операция в Варшаве.

Мы о нём заботимся. Он хотел вернуться, а не брать перерыв. Я очень ценю, что он тут — конечно, ему непросто. Хотели оказать ему командную поддержку", — сказала Швёнтек в микст-зоне после матча.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
Швёнтек заявила о желании сыграть больше матчей для подготовки к «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android