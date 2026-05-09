Ига Швёнтек рассказала, как её тренер Франсиско Ройг порвал ахилл на тренировке с ней

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как её наставник Франсиско Ройг накануне старта «тысячника» в Риме травмировал ахилл во время тренировки.
Во втором круге турнира в Риме Швёнтек обыграла американку Кэти Макнелли.
«У нас была тренировка на Пьяцца-дель-Пополо. Предполагалось, что это будет показательное занятие. Мы подумали: «Окей, сыграем в нашу весёлую игру, в которую играли раньше». Он очень хорош в игре у сетки, поэтому мы поспорили на 100 евро. Я, честно говоря, думала, что проиграю, так как у сетки он играет здорово.
При счёте 5:4 у меня был матч-пойнт. Он сделал сплит-степ (небольшой прыжок на две ноги. — Прим. «Чемпионата») и порвал ахиилл. Это случилось в субботу. Во вторник у него прошла операция в Варшаве.
Мы о нём заботимся. Он хотел вернуться, а не брать перерыв. Я очень ценю, что он тут — конечно, ему непросто. Хотели оказать ему командную поддержку", — сказала Швёнтек в микст-зоне после матча.
