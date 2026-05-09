«Терпение, мой друг, терпение». Бублик — о совете самому себе перед «Мастерсом» в Риме

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил на краткий блиц-опрос, снятый перед стартом «Мастерса» в Риме.

Бублик уже вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Себастьяна Баэса.

— Лучший игрок на грунте по твоему мнению?

– Рафаэль Надаль.

– Твой самый лучший матч на грунте?

– Интересный вопрос. Пусть будет в Риме с Руудом, один или второй. Я с ним два раза играл и два раза проиграл, но игра была хорошая. А, так я забыл про «Ролан Гаррос»! Пускай «Ролан Гаррос».

– Совет себе перед стартом в Риме.

– Терпение, мой друг, терпение.

– Матч мечты на грунте.

– Я сыграл со всеми, мне кажется, уже, с кем можно. Но я не играл на грунте с Джоковичем – пусть будет он, — сказал Бублик в видео First&Red.