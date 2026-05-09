«Терпение, мой друг, терпение». Бублик — о совете самому себе перед «Мастерсом» в Риме

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил на краткий блиц-опрос, снятый перед стартом «Мастерса» в Риме.

Бублик уже вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Себастьяна Баэса.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:55 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2
         
1 2
6 		6
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Лучший игрок на грунте по твоему мнению?
– Рафаэль Надаль.

– Твой самый лучший матч на грунте?
– Интересный вопрос. Пусть будет в Риме с Руудом, один или второй. Я с ним два раза играл и два раза проиграл, но игра была хорошая. А, так я забыл про «Ролан Гаррос»! Пускай «Ролан Гаррос».

– Совет себе перед стартом в Риме.
– Терпение, мой друг, терпение.

– Матч мечты на грунте.
– Я сыграл со всеми, мне кажется, уже, с кем можно. Но я не играл на грунте с Джоковичем – пусть будет он, — сказал Бублик в видео First&Red.

