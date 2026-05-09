Лоренцо Музетти с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Риме
В ночь с 8 на 9 мая завершился матч второго круга ATP-1000 в Риме, где участие принимали 10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти и 58-й номер рейтинга французский спортсмен Джованни Мпетчи Перрикар. Победу в этой встрече одержал итальянец со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 23:35 МСК
Матч продолжался 1 час 27 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных. На счету его соперника один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В третьем круге Музетти встретится с 27-й ракеткой мира аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло. Матч состоится 10 мая в 12:00 по московскому времени.
