Лоренцо Музетти — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 9 мая 2026, счет 2:0, второй круг Мастерса в Риме

Лоренцо Музетти с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Риме
В ночь с 8 на 9 мая завершился матч второго круга ATP-1000 в Риме, где участие принимали 10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти и 58-й номер рейтинга французский спортсмен Джованни Мпетчи Перрикар. Победу в этой встрече одержал итальянец со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 23:35 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Матч продолжался 1 час 27 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных. На счету его соперника один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге Музетти встретится с 27-й ракеткой мира аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло. Матч состоится 10 мая в 12:00 по московскому времени.

