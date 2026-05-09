«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 8 мая

Вчера, 8 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 8 мая:

Карен Хачанов (Россия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 6:4.

Нуну Боржеш (Португалия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 4:6, 6:7.

Алекс де Минор (Австралия) — Маттео Арнальди (WC) (Италия) — 6:4, 6:7, 6:7.

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:7, 3:6.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Александр Ковачевич (США) — 2:6, 6:2, 7:6.

Каспер Рууд (Норвегия) — Захари Свайда (США) — 6:1, 6:3.

Даниэль Альтмайер (Германия) — Александр Зверев (Германия) — 5:7, 3:6.

Алехандро Табило (Чили) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 0:6, 0:6.

Лёнер Тьен (США) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:1.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Блокс (Бельгия) — 7:6, 3:6, 4:6.

Томми Пол (США) — Александар Вукич (Австралия) — 6:4, 6:2.

Дино Прижмич (Хорватия) — Новак Джокович (Сербия) — 2:6, 6:2, 6:4.

Себастьян Баэс (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан) — 1:6, 2:6.

Уго Умбер (Франция) — Вит Коприва (Чехия) — 6:3, 6:2.

Янник Ханфман (Германия) — Лучано Дардери (Италия) — 4:6, 4:6.

Лоренцо Музетти (Италия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:4, 6:4.