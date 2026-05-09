Александр Бублик назвал теннисистов, которых считает сильнее себя

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик принял участие в трендовом челлендже «Молчи, пока не услышишь игрока, который сильнее тебя». Среди теннисистов были перечислены Андрей Рублёв, Каспер Рууд, Карен Хачанов, Лоренцо Музетти, Алекс де Минор, Хольгер Руне, Григор Димитров, Даниил Медведев, Александр Зверев и Новак Джокович.

— Молчи, пока не услышишь теннисиста сильнее тебя. Андрей Рублёв?
— Сильнее.

— Каспер Рууд?
— Сильнее.

— Карен Хачанов?
Бублик молчит и мотает головой.

— Давайте тогда начнём с Карена?
— Да нет, нормально!

— Лоренцо Музетти?
Молчит.

— Алекс де Минор?
— Сильнее.

— Хольгер Руне?
Молчит и мотает головой.

— Григор Димитров?
— Это любовь моя, тут нельзя.

— Даниил Медведев?
— Конечно.

— Саша Зверев?
— Нет, Сань. Ой, тут молчать надо было. Молчу, Сань, молчу.

— Новак Джокович?
— Молчу, да? — сказал Бублик в видео First&Red.

Бублик вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Себастьяна Баэса. В следующем раунде соревнования он встретится с Лёнером Тьеном из США.

