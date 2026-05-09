Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Расписание матчей на 9 мая (время начала московское):

12:00. Кори Гауфф (США) — Солана Сьерра (Аргентина);

13:30. Александра Олейникова (Украина) — Линда Носкова (Чехия);

14:00. Жасмин Паолини (Италия) — Элиса Мертенс (Бельгия);

15:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Елена Остапенко (Латвия);

15:30. Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Сорана Кырстя (Румыния);

18:00. Виктория Голубич (Швейцария) — Мирра Андреева (Россия);

18:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Ива Йович (Сербия);

21:30. Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Анна Калинская (Россия).

