Турнир ATP-1000, Рим: расписание матчей на 9 мая

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 9 мая (время — московское):

12:00. Андрей Рублёв (Россия, 12) – Миомир Кецманович (Сербия);

12:00. Корентен Муте (Франция, 28) – Пабло Льямас Руис (Испания, Q);

12:00. Томаш Махач (Чехия) – Даниил Медведев (Россия, 7);

12:00. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Кэмерон Норри (Великобритания, 17);

12:00. Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 25);

13:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 24) – Маттия Беллучи (Италия);

13:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Мариано Навоне (Аргентина);

13:30. Марин Чилич (Хорватия) – Мартин Ландалус (Испания, LL);

15:00. Флавио Коболли (Италия, 10) – Теренс Атман (Франция);

15:00. Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Бен Шелтон (США, 5);

15:00. Кристиан Гарин (Чили, Q) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21);

16:30. Брэндон Накашима (США, 30) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);

16:30. Хамад Меджедович (Сербия) – Жоао Фонсека (Бразилия, 27);

16:30. Фрэнсис Тиафо (США, 20) – Игнасио Бусе (Перу);

18:00. Алексей Попырин (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия, 26);

19:30. Андреа Пеллегрино (Италия, Q) – Артюр Фис (Франция, 15);

20:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Себастьян Офнер (Австрия).