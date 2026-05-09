Медведев — Махач: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Мастерса» в Риме

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) состоится матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» между девятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Чехии Томашем Махачем, занимающим 41-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в соревнованиях из-за травмы руки. Ранее он также снялся с «Ролан Гаррос» – 2026.