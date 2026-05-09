Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова рассказала, почему ей пришлось сняться с «тысячника» в Мадриде

Людмила Самсонова рассказала, почему ей пришлось сняться с «тысячника» в Мадриде
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, почему ей пришлось сняться с «тысячника» в Мадриде (Испания), который прошёл с 24 апреля по 2 мая.

— Мы с тобой в прошлый раз общались в Мадриде. Всё было весело, а потом на следующий день ты снялась с турнира. Что произошло?
— Ой, этот супервирус, который… Мама, мне правда очень-очень плохо было. Два-три дня я никак не могла вставать. Это просто ужас. А потом мы переехали в Рим, и потихоньку я стала лучше себя чувствовать.

— А что это было?
— Мы не знаем. Я думаю, просто вирус.

— Вирус? Просто там в Мадриде говорили ещё что-то про креветки.
— Может быть, но мы не знаем. Никто не знает. А креветки я ела. Да. Если это креветки, то может быть, – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом.

