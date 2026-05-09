«Поначалу было очень плохо». Людмила Самсонова — о подготовке к турниру в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, как прошла её подготовка к «тысячнику» в Риме (Италия) после перенесённой болезни, из-за которой ей пришлось сняться с розыгрыша турнира в Мадриде (Испания).

— Ты говоришь, что несколько дней вообще ничего не делала и приходила в себя? Когда, по сути, началась твоя подготовка к Риму?

— Можно сказать, 28-го, мы переехали сразу сюда, в Рим. Поначалу очень плохо было. Но это был хороший опыт. Когда я начала подготовку здесь, в Риме, это было замечательно. Я начала ходить на тренировки, есть и полтора дня назад выпила свой первый кофе, так что я действительно счастлива, – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом.