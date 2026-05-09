Людмила Самсонова назвала любимые блюда итальянской кухни

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, какие блюда итальянской кухни она любит.

— Тебе нравится итальянская кухня.

— Есть такое блюдо скампи-гамбри (блюдо из креветок (скампи) с добавлением рачков (гамбери). — Прим. «Чемпионата»). Это моё самое любимое. Ещё паста, конечно. Она мне нравится, но я не такая, которая без пасты не может жить. Я не такая фанатка. Пицца мне тоже безразлична. А вот рыба нравится.

— А, допустим, кофе с круассанами.

— Круассаны — нет, а кофе — да!

— Американо или капучино?

— Нет, эспрессо, – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом.