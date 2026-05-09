Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, что они вернут нам наш флаг». Соболенко — о представлении Беларуси

«Надеюсь, что они вернут нам наш флаг». Соболенко — о представлении Беларуси
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о желании выступать под флагом Беларуси.

«Я очень надеюсь, что они вернут нам наш флаг. Я знаю, насколько я вдохновляю маленьких детей. Они присылают мне сообщения, и я просто хочу, чтобы они чувствовали себя уверенно, говоря себе, что независимо от того, откуда мы, мы можем подняться на самый верх. Для меня представлять такую маленькую страну и всю работу, которую я должна была проделать, чтобы добраться до вершины, это невероятно. То, что я зашла так далеко, очень важно для меня. Я была бы очень горда представлять Беларусь», — приводит слова Соболенко We love tennis.

7 мая 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить белорусским спортсменам выступать с флагом и гимном без ограничений на всех международных стартах. Напомним, что в 2022 году ATP и WTA приняли решение, что российские и белорусские теннисистки будут соревноваться под нейтральным флагом, без флага или официального указания их национальности.

Материалы по теме
Соболенко победила в Риме! Мирра и Калинская тоже выиграли, Захарова выбыла. LIVE!
Live
Соболенко победила в Риме! Мирра и Калинская тоже выиграли, Захарова выбыла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android