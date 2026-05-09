«Надеюсь, что они вернут нам наш флаг». Соболенко — о представлении Беларуси

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о желании выступать под флагом Беларуси.

«Я очень надеюсь, что они вернут нам наш флаг. Я знаю, насколько я вдохновляю маленьких детей. Они присылают мне сообщения, и я просто хочу, чтобы они чувствовали себя уверенно, говоря себе, что независимо от того, откуда мы, мы можем подняться на самый верх. Для меня представлять такую маленькую страну и всю работу, которую я должна была проделать, чтобы добраться до вершины, это невероятно. То, что я зашла так далеко, очень важно для меня. Я была бы очень горда представлять Беларусь», — приводит слова Соболенко We love tennis.

7 мая 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить белорусским спортсменам выступать с флагом и гимном без ограничений на всех международных стартах. Напомним, что в 2022 году ATP и WTA приняли решение, что российские и белорусские теннисистки будут соревноваться под нейтральным флагом, без флага или официального указания их национальности.