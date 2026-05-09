Александр Зверев рассказал, какое влияние оказывают на его игру размеры кортов

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, насколько влияют на его игру размеры кортов.

– На раннем этапе вашей карьеры, была ли разница при переходе с небольших кортов на центральные? Нужно ли было адаптироваться к пространству?

– Думаю, на грунте большие корты мне определённо помогают, особенно мне. Я принимаю подачу довольно далеко за задней линией. На харде это не так важно, потому что там я стою ближе к линии. Думаю, в целом игроки там стоят ближе.

Иногда на тренировочных кортах мне тяжело играть розыгрыши, потому что не хватает пространства для приёма. Даже не представляю, как там можно проводить матчи.

Мне повезло, что на протяжении карьеры я часто играл на больших кортах. Надеюсь, смогу продолжать делать это ещё лет десять, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Риме.