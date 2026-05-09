Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, какое влияние оказывают на его игру размеры кортов

Александр Зверев рассказал, какое влияние оказывают на его игру размеры кортов
Комментарии

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, насколько влияют на его игру размеры кортов.

– На раннем этапе вашей карьеры, была ли разница при переходе с небольших кортов на центральные? Нужно ли было адаптироваться к пространству?
– Думаю, на грунте большие корты мне определённо помогают, особенно мне. Я принимаю подачу довольно далеко за задней линией. На харде это не так важно, потому что там я стою ближе к линии. Думаю, в целом игроки там стоят ближе.

Иногда на тренировочных кортах мне тяжело играть розыгрыши, потому что не хватает пространства для приёма. Даже не представляю, как там можно проводить матчи.

Мне повезло, что на протяжении карьеры я часто играл на больших кортах. Надеюсь, смогу продолжать делать это ещё лет десять, – сказал Зверев на пресс-конференции турнира в Риме.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв вступают в борьбу на «тысячнике» в Риме! Ещё сыграет Мирра. LIVE!
Live
Медведев и Рублёв вступают в борьбу на «тысячнике» в Риме! Ещё сыграет Мирра. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android