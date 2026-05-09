Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — о Софье Кенин: она лучше меня по-русски разговаривает

Людмила Самсонова — о Софье Кенин: она лучше меня по-русски разговаривает
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сообщила, что будет играть в парном разряде «тысячника» в Риме (Италия) с американкой Софьей Кенин, отметив, что во время матча теннисистки общаются между собой на русском языке.

— Ты же будешь играть тут в паре? С кем?
— Да, буду. С Софьей Кенин.

— Вы уже не раз с ней выступали. Как тебе с ней играется вообще?
— Мне очень нравится с Соней играть, правда. Не знаю, вот получается у нас просто.

— На каком языке вы разговариваете между собой?
— На русском. Да, я думаю, она лучше меня по-русски разговаривает, – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом.

«В Мадриде из-за вируса пару дней не вставала». Самсонова — после выхода в 3-й круг Рима
