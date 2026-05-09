«Каждый раз хаос». Самсонова — об атмосфере на турнире в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась впечатлениями от атмосферы на «тысячнике» в Риме.

— Как тебе обстановка здесь на турнире? Всё-таки он немножко отличается от других. Тут как-то всё близко — болельщики везде рядом ходят, кричат.

— Да. Хаос. Каждый раз, когда мы сюда возвращаемся, мы уже готовы. Мы знаем, что Рим — это вот такая штука, что здесь такой хаос, что здесь даже невозможно разговаривать, и всё слышно. Рим — это Рим. Он такой.

— Тебе досаждают, допустим, болельщики, которые тебя узнают? Или тебе это помогает.

— Помогает. Мне очень это нравится.

— А вот, допустим, когда ты приезжаешь в совсем другую страну, скажем Китай, где ты не понимаешь язык. Они что-то говорят, а тебе эти слова звучат просто как фон. А здесь итальянская речь везде, и она тебя вольно или невольно как бы «цепляется» за ухо.

— Да, конечно, я всё понимаю, что они говорят. Иногда они даже не знают, что я по-итальянски говорю, и это проблема. Потому что они могут сказать что угодно. Но я терплю, конечно, – сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом.