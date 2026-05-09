Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме после снятия Томаша Махача
10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия) после того, как его соперник по стартовому матчу турнира чешский теннисист Томаш Махач (41-й номер рейтинга) снялся с розыгрыша турнира из-за болезни.
В третьем круге турнира в Риме Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между французским теннисистом Корентеном Муте и испанцем Пабло Льямасом Руисом.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участия в соревнованиях из-за травмы руки.
