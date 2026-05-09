Олейникова: российские и белорусские спортсмены должны быть исключены из соревнований

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала, что хотела бы исключить российских и белорусских спортсменов из международных турниров.

«Когда мы говорим о России и Беларуси, мы должны иметь в виду, что это страны, которые превращают всё в пропаганду: спорт, кино, музыку, культуру. В этих странах каждая сфера поставлена на службу режиму, что является чем-то ужасным. Поэтому я считаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть исключены из соревнований. Пока они продолжают соревноваться, их страны будут использовать свои результаты, чтобы нормализовать СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Олейниковой Ubitennis.

7 мая 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить белорусским спортсменам выступать с флагом и гимном без ограничений на всех международных стартах. Однако ITF не стала отменять санкции в отношении теннисных федераций России и Беларуси.