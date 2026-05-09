Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Олейникова: российские и белорусские спортсмены должны быть исключены из соревнований

Олейникова: российские и белорусские спортсмены должны быть исключены из соревнований
Комментарии

Украинская теннисистка Александра Олейникова рассказала, что хотела бы исключить российских и белорусских спортсменов из международных турниров.

«Когда мы говорим о России и Беларуси, мы должны иметь в виду, что это страны, которые превращают всё в пропаганду: спорт, кино, музыку, культуру. В этих странах каждая сфера поставлена на службу режиму, что является чем-то ужасным. Поэтому я считаю, что российские и белорусские спортсмены должны быть исключены из соревнований. Пока они продолжают соревноваться, их страны будут использовать свои результаты, чтобы нормализовать СВО (Формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Олейниковой Ubitennis.

7 мая 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить белорусским спортсменам выступать с флагом и гимном без ограничений на всех международных стартах. Однако ITF не стала отменять санкции в отношении теннисных федераций России и Беларуси.

Материалы по теме
Рублёв вышел в 3-й круг на «тысячнике» в Риме! Медведев шагнул дальше, Мирра ждёт. LIVE!
Live
Рублёв вышел в 3-й круг на «тысячнике» в Риме! Медведев шагнул дальше, Мирра ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android