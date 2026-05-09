Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик прокомментировал победу над Баэсом во втором круге «Мастерса» в Риме

Бублик прокомментировал победу над Баэсом во втором круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме (Италия) над аргентинцем Себастьяном Баэсом (6:1, 6:2).

«Думаю, действительно сыграл хорошо. Честно говоря, после Монте-Карло я немного потерял свою игру. У меня была небольшая травма запястья, и в Мюнхене я чувствовал себя не лучшим образом. А потом в Мадриде я проиграл Стефаносу — он отличный игрок.

Так что я не очень хорошо чувствовал свою игру, но затем начал больше работать, проводить дополнительные часы на тренировках. Я действительно серьёзно готовился к Риму, потому что мне очень нравится этот турнир и я хочу здесь хорошо выступить.

За всю карьеру я ни разу не проходил здесь дальше определённого раунда, хотя это один из моих любимых «Мастерсов» наряду с Монте-Карло, как я уже говорил. Надеюсь продолжить показывать такой теннис и рассчитываю на лучшее», – сказал Бублик в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Рублёв вступает в борьбу на «тысячнике» в Риме! Медведев прошёл дальше, Мирра ждёт. LIVE!
Live
Рублёв вступает в борьбу на «тысячнике» в Риме! Медведев прошёл дальше, Мирра ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android