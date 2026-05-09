«Мы заслуживаем уважения». Бублик — о возможном бойкоте ТБШ из-за распределения призовых

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» со стороны теннисистов из-за распределения призовых.

— Многие игроки сейчас обсуждают «Ролан Гаррос», призовые и всё остальное. Что вы думаете по этому поводу?

— Я на стороне игроков. Мы заслуживаем уважения. Мы заслуживаем больших выплат. Мы этого достойны. Думаю, всё должно быть справедливо и уважительно по отношению к нам.

То, что происходило последние 30 лет… Я разговаривал с легендами тенниса — со Стэном, с Гаэлем, со всеми, кто уже 20 лет в туре. И всё остаётся таким же, а в некоторые недели было даже хуже. Сейчас на некоторых турнирах призовые меньше, чем были раньше. Если посмотреть отдельные турниры, победитель получает меньше, чем 15 лет назад. Есть такие недели — я сам проверял по официальным финансовым документам.

Так что да, мы заслуживаем уважения. И если завтра я получу сообщение, что мы все не едем на турниры «Большого шлема», значит, мы не едем. Я вместе с ребятами.

— Считаете ли вы правильным сравнивать распределение доходов в теннисе с другими видами спорта? Игроки часто говорят, что в других видах спорта доля спортсменов выше.

— Думаю, да. Всё должно быть справедливо. Мне кажется, Янник отлично всё сказал, и Арина тоже. Мы заслуживаем уважения. Нас должны воспринимать как людей, которые приносят деньги этому виду спорта. Потому что если нас не будет на корте, то кто тогда будет играть? – сказал Бублик в студии Tennis Channel.