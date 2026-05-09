Мать Циципаса сравнила новые отношения Стефаноса с прошлыми с Бадосой

Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса поделилась информацией о новой избраннице своего сына — Кристен Томс, и отличии от прошлых отношений с испанской спортсменкой Паулой Бадосой.

– Эти отношения отличаются от предыдущих? Например, если сравнивать с Паулой [Бадосой]? И как вы к ним относились?

– Они были по-своему хороши. Но в какой-то степени стали для него обузой. Он слишком старался. Понимаете, отношения в таком возрасте должны быть прежде всего искренними и естественными. А старания люди уже добирают потом – когда появляются дети и ответственность. У него это произошло значительно раньше. Это, конечно, немного на него повлияло – не надломило, но повлияло. Хотя свою романтичность в отношениях с женщинами он не потерял, что и доказал в нынешних отношениях, – приводит слова Юлии Сальниковой BB Tennis.