Испанский журналист назвал примерные сроки возвращения Карлоса Алькараса на корт

Испанский журналист Анхель Гарсия высказался о возможных сроках возвращения на корт семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Если консервативное лечение, а насколько я знаю, именно такой подход сейчас используется, поможет Карлосу восстановиться после травмы и снова стать собой — значит, так тому и быть, когда бы это ни произошло.

Но у меня есть надежда, что он сможет сыграть не только на Уимблдоне, но и перед этим выступить на турнире в Queen’s Club [в Лондоне] в качестве подготовки. Другими словами, примерно через полтора месяца Карлос может вернуться к игре», – приводит слова Гарсии Tennis 365.

Ранее Алькарас снялся с «Мастерсов» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), а также с «Ролан Гаррос»– 2026 из-за травмы запястья, которую он получил на турнире в Барселоне.