«Надеюсь, не придётся». Пегула — о возможном бойкоте турниров «Большого шлема»

Американская теннисистка и пятая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала идею бойкота турниров «Большого шлема» из‑за размера призовых. Ранее ряд ведущих игроков выразили недовольство суммой вознаграждений на предстоящем «Ролан Гаррос» и заявили о готовности отказаться от участия в соревнованиях.

«Я всегда участвовал в этой инициативе по улучшению взаимодействия с турнирами «Большого шлема», чтобы увеличить доходы от призовых, чтобы они были вовлечены в благосостояние игроков и пенсии, все эти вопросы. Было здорово, что Янник и Арина были очень откровенны в этом аспекте, но я надеюсь, что нам не придется доходить до такой степени бойкота, это было бы крайней мерой. Ясно то, что что-то нужно сделать, было невероятно видеть, как они говорят на эту тему, я и другие игроки уже много лет лоббируем эту тему, чтобы собрать вместе самые сильные голоса в раздевалке, которые есть в нашем виде спорта. Я готова на все, лишь бы мы все были на одной волне», — приводит слова Пегулы Punto de break.

