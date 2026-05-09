Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Кецмановича
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче турнира серба Миомира Кецмановича (70-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Миомир Кецманович сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный заработанный в матче брейк-пойнт.
В третьем круге турнира в Риме Андрей Рублёв сыграет с победителем встречи между чилийцем Кристьяном Гариным и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
