Андрей Рублёв — Миомир Кецманович, результат матча 9 мая, счет 2:0, 2-й круг АТР-1000, Рим

Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Кецмановича
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче турнира серба Миомира Кецмановича (70-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За время матча Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Миомир Кецманович сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный заработанный в матче брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Риме Андрей Рублёв сыграет с победителем встречи между чилийцем Кристьяном Гариным и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

