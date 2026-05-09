«Мне нужно быть очень осторожным». Бублик — о предстоящем матче с Тьеном

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия) с американцем Лёнером Тьеном.

— В следующем круге вам предстоит сыграть с Лёнером Тьеном. Вы раньше не встречались, но, насколько я знаю, недавно вместе тренировались.

— Да, в Мадриде.

— Как думаете, как это покрытие может повлиять на ваш матч?

— Хочу сказать, что он, очевидно, восходящая звезда. Он уже входит в топ-20 в таком молодом возрасте, так что я жду отличного матча и возможности узнать его лучше уже на корте.

Если игрок в таком возрасте находится в топ-20, значит, он представляет серьёзную угрозу. Мне нужно быть очень осторожным, – сказал Бублик в студии Tennis Channel.