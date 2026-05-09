Кори Гауфф одержала волевую победу в третьем круге «тысячника» в Риме
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв аргентинку Солану Сьерру (72-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:0, 6:4.
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать восемь брейк-пойнтов. Солана Сьерра сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американкой Тэйлор Таунсенд и сербкой Ивой Йович.
