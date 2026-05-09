Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Солана Степа, результат матча 9 мая, счёт 2:1, 3-й круг WTA-1000, Рим

Кори Гауфф одержала волевую победу в третьем круге «тысячника» в Риме
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв аргентинку Солану Сьерру (72-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:0, 6:4.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		0 4
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать восемь брейк-пойнтов. Солана Сьерра сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между американкой Тэйлор Таунсенд и сербкой Ивой Йович.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима
Четвертьфинал — с Гауфф, а битва за титул — с Рыбакиной? Трудный путь Мирры по сетке Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android