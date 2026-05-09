Осака — о победе над Евой Лис: в третьем сете старалась бороться за каждое очко
Поделиться
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме над немкой Евой Лис. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 16:55 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Ева Лис
Е. Лис
«Думаю, в третьем сете я просто сказала себе бороться за каждое очко настолько, насколько могу. Мне казалось, что она играет очень хорошо, особенно на приёме.
А я надеялась, что моего опыта хватит, чтобы всё-таки дожать матч. Похоже, в итоге так и получилось», – сказала Осака в студии Tennis Channel.
В третьем круге турнира в Риме Наоми Осака сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.
«Тысячник» в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянка Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
03:07
-
01:44
-
01:20
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:32
-
00:28
-
00:24
-
00:22
-
00:21
-
00:08
-
00:01