Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака — о победе над Евой Лис: в третьем сете старалась бороться за каждое очко

Осака — о победе над Евой Лис: в третьем сете старалась бороться за каждое очко
Комментарии

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме над немкой Евой Лис. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 16:55 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис

«Думаю, в третьем сете я просто сказала себе бороться за каждое очко настолько, насколько могу. Мне казалось, что она играет очень хорошо, особенно на приёме.

А я надеялась, что моего опыта хватит, чтобы всё-таки дожать матч. Похоже, в итоге так и получилось», – сказала Осака в студии Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Риме Наоми Осака сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Тысячник» в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянка Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Live
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android