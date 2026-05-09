Осака — о победе над Евой Лис: в третьем сете старалась бороться за каждое очко

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме над немкой Евой Лис. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Думаю, в третьем сете я просто сказала себе бороться за каждое очко настолько, насколько могу. Мне казалось, что она играет очень хорошо, особенно на приёме.

А я надеялась, что моего опыта хватит, чтобы всё-таки дожать матч. Похоже, в итоге так и получилось», – сказала Осака в студии Tennis Channel.

В третьем круге турнира в Риме Наоми Осака сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

«Тысячник» в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянка Жасмин Паолини.