Андрей Рублёв прокомментировал победу над Кецмановичем во втором круге «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия) над сербом Миомиром Кецмановичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
– Чем-то удивил тебя сегодня Миомир в матче? Как ты справлялся с его давлением?
– Да, я же его знаю давно, мы с ним много раз играли. Точнее матчей не так много было – всего пару. А вот тренировались мы с ним довольно часто. Так что знаю я его давно и знаю, что у него очень хороший удар слева. Он может играть очень быстро в ритме слева. Это если, конечно, у него есть на это время. При этом он может хорошо пробивать и справа. В принципе, так сегодня всё и было. Сначала мы с ним хорошо играли в темпе, он выдерживал, где-то добавлял, где-то у него получалось хорошо. Но это до момента, когда у меня получилось его брейкануть. И тут я как-то почувствовал чуть больше уверенности, как-то посвободнее стал играть. И это мне ещё больше в итоге помогло, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

