Рублёв оценил потенциальных соперников по третьему кругу турнира в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил потенциальных соперников по третьему кругу «Мастерса» в Риме. Рублёв сыграет с победителем встречи Кристьян Гарин (Чили) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

– Твой следующий соперник определится в матче Кристьян Гарин – Алехандро Давидович-Фокина. Оба неплохо играют как раз на грунте. Что про каждого скажешь?
– Про Гарина мне тяжелее что-то сказать, потому что мы с ним очень давно играли – мы играли с ним много раз, но очень давно. Понятное дело, что я помню в целом общую картину, но какой у него уровень сейчас, в данный момент – я не знаю. А с Давидовичем у нас уже приличная история наших баталий накопилась (Андрей ведёт по личным встречам – 6-1. – Прим. «Чемпионата») – драматичных, с отыгранными матчболами, с потерянными сетами, брейками и так далее. Даже взять наш последний матч в Канаде. Там было 6:7, 7:6, потом пошёл третий сет. Поэтому надеюсь, что если сейчас мне достанется опять Давидович, то надеюсь, что выиграю уже просто без драмы, а более уверенно. Если Гарин, то просто надеюсь, что выиграю, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

