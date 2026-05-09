Рублёв оценил потенциальных соперников по третьему кругу турнира в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил потенциальных соперников по третьему кругу «Мастерса» в Риме. Рублёв сыграет с победителем встречи Кристьян Гарин (Чили) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
– Твой следующий соперник определится в матче Кристьян Гарин – Алехандро Давидович-Фокина. Оба неплохо играют как раз на грунте. Что про каждого скажешь?
– Про Гарина мне тяжелее что-то сказать, потому что мы с ним очень давно играли – мы играли с ним много раз, но очень давно. Понятное дело, что я помню в целом общую картину, но какой у него уровень сейчас, в данный момент – я не знаю. А с Давидовичем у нас уже приличная история наших баталий накопилась (Андрей ведёт по личным встречам – 6-1. – Прим. «Чемпионата») – драматичных, с отыгранными матчболами, с потерянными сетами, брейками и так далее. Даже взять наш последний матч в Канаде. Там было 6:7, 7:6, потом пошёл третий сет. Поэтому надеюсь, что если сейчас мне достанется опять Давидович, то надеюсь, что выиграю уже просто без драмы, а более уверенно. Если Гарин, то просто надеюсь, что выиграю, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 9 мая 2026
-
16:21
-
16:19
-
15:41
-
15:20
-
15:11
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
03:07
-
01:44
-
01:20
-
00:56
-
00:52
-
00:48
-
00:32
-
00:28