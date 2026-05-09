«Левши — очень неудобные соперницы». Осака — о предстоящем матче со Шнайдер в Риме

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга турнира в Риме (Италия) с россиянкой Дианой Шнайдер.

– В третьем круге тебе предстоит сыграть с Дианой Шнайдер. Некоторые не любят играть против левшей, как ты относишься к этому?
– Думаю, мне в каком-то смысле повезло — я несколько раз играла против Петры Квитовой и могу держать этот опыт в голове, хотя это было уже давно.

Левши определённо очень неудобные соперницы. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к этому. Но, надеюсь, получится хороший матч, – сказала Осака в студии Tennis Channel.

