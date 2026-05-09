Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет шансов выиграть 25-й турнир «Большого шлема». Испанский журналист — о Джоковиче

«Нет шансов выиграть 25-й турнир «Большого шлема». Испанский журналист — о Джоковиче
Комментарии

Главный редактор издания Punto de break испанский журналист Хосе Морон высказался по поводу шансов четвёртой ракетки мира Новака Джоковича выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

«Думаю, Джокович знает, что у него больше нет шансов выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема» на грунтовом корте. Если он и играет, только чтобы подготовиться к Уимблдону. Нет смысла напрягаться в Женеве, если его тело не в форме», — написал Хосе Морон в социальной сети X.

Новак Джокович — 24‑кратный победитель турниров «Большого шлема» (10 побед на Australian Open, семь — на Уимблдоне, четыре — на US Open и три — на «Ролан Гаррос»), олимпийский чемпион 2024 года, бронзовый призёр Олимпиады-2008, обладатель 101 титула ATP (100 — в одиночном разряде), семикратный победитель Итогового турнира ATP и рекордсмен по числу недель на первой строчке мирового рейтинга (428).

Материалы по теме
«Не помню периода без проблем со здоровьем». Реакция на поражение Новака Джоковича в Риме
«Не помню периода без проблем со здоровьем». Реакция на поражение Новака Джоковича в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android