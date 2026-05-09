Алькарас сделал прогноз на матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сделал свой прогноз на матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который состоится 10 мая в рамках 35-го тура испанской Примеры.

– Эй, Карлос, мы собираем прогнозы на исход «эль класико». Как думаешь, кто победит – «Реал» или «Барселона»?

– Думаю, матч закончится со счётом 1:1, – ответил Алькарас на вопрос ESPN.

Барселона лидирует в чемпионате Испании. После 34 матчей в активе у каталонцев 88 очков. Мадридский «Реал» занимает второе место с 77 очками. В матче первого круга чемпионата, который состоялся в октябре 2025 года, победу со счётом 2:1 одержал «Реал».