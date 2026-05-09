Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас сделал прогноз на матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной»

Алькарас сделал прогноз на матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной»
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас сделал свой прогноз на матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который состоится 10 мая в рамках 35-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Эй, Карлос, мы собираем прогнозы на исход «эль класико». Как думаешь, кто победит – «Реал» или «Барселона»?
– Думаю, матч закончится со счётом 1:1, – ответил Алькарас на вопрос ESPN.

Барселона лидирует в чемпионате Испании. После 34 матчей в активе у каталонцев 88 очков. Мадридский «Реал» занимает второе место с 77 очками. В матче первого круга чемпионата, который состоялся в октябре 2025 года, победу со счётом 2:1 одержал «Реал».

Материалы по теме
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Live
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android