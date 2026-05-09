Музетти — о турнире в Риме: только Синнер может считаться фаворитом

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил на вопрос о том, является ли он фаворитом турнира в Риме.

— Джокович проиграл. Чувствуете ли вы себя одним из фаворитов в этой части турнирной сетки?

— Мне не нравится слово «фаворит», тем более что в данный момент только Янник может считаться фаворитом. Мы видели, что результаты сильно меняются — многое зависит и от конкретной недели. Мы также видели, что и Зверев начал очень сильно, демонстрируя отличную стабильность. Ноле [Джокович] восстанавливался после травмы и испытывал трудности с тем, чтобы вернуть игровой ритм. Нужно думать о каждом матче отдельно — именно так и следует подходить к делу. Теперь я сыграю с Серундоло — это отличный грунтовый игрок, который в последние годы показал, что очень хорошо выступает на этом покрытии, — приводит слова Музетти Ubitennis.