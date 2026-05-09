Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о победе над Макнелли в Риме: условия были совсем непростыми

Швёнтек — о победе над Макнелли в Риме: условия были совсем непростыми
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу во втором круге «тысячника» в Риме (Италия) над американкой Кэти Макнелли (6:1, 6:7 (5:7), 6:3).

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Честно говоря, я не ожидала, что начнётся дождь. Думаю, в прогнозе даже было указано, что он может пойти около 11 часов. В Риме, мне кажется, нужно быть готовой к любой погоде — её здесь сложно предсказать.

Но я рада, что матч удалось завершить до начала дождя, теперь могу восстановиться. Это был тяжёлый первый матч, условия были совсем непростыми.

Мяч был тяжёлым из-за погоды и влажности, поэтому приходилось вкладывать много силы в удары, чтобы они летели и «работали», – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Live
Соболенко на пути к 3-м кругу Рима! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв прошли дальше. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android