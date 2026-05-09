Швёнтек — о победе над Макнелли в Риме: условия были совсем непростыми

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу во втором круге «тысячника» в Риме (Италия) над американкой Кэти Макнелли (6:1, 6:7 (5:7), 6:3).

«Честно говоря, я не ожидала, что начнётся дождь. Думаю, в прогнозе даже было указано, что он может пойти около 11 часов. В Риме, мне кажется, нужно быть готовой к любой погоде — её здесь сложно предсказать.

Но я рада, что матч удалось завершить до начала дождя, теперь могу восстановиться. Это был тяжёлый первый матч, условия были совсем непростыми.

Мяч был тяжёлым из-за погоды и влажности, поэтому приходилось вкладывать много силы в удары, чтобы они летели и «работали», – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.