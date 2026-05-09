Жасмин Паолини — Элисе Мертенс, результат матча 9 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг WTA-1000, Рим

Паолини проиграла Мертенс в третьем круге турнира в Риме
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини покинула турнир WTA-1000 в Риме, потерпев поражение в матче третьего круга от бельгийки Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

09 мая 2026, суббота. 14:10 МСК
Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. За время матча Паолини не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11. Элисе Мертенс сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге турнира в Риме Мертенс сыграет с победителем матча между россиянкой Миррой Андреевой и швейцаркой Викторией Голубич. Жасмин Паолини стала победительницей турнира в Риме в 2025 году.

