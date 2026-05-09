Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме

23-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина (104-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гарина три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Давидович-Фокина сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.