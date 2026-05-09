Кристьян Гарин — Алехандро Давидлвич-Фокина: результат матча 9 мая, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Риме

Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме
23-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина (104-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 15:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гарина три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Давидович-Фокина сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

