Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
23-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина вышел в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина (104-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 15:10 МСК
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гарина три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
В третьем круге соревнований в Риме Давидович-Фокина сыграет с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41
-
15:20
-
15:11
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
03:07