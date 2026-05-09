Оже-Альяссим на двух тай-брейках проиграл Навоне во втором круге «Мастерса» в Риме

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл на старте «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он уступил представителю Аргентины Мариано Навоне (44-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Навоне один эйс, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Навоне сыграет с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия).