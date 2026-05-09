Феликс Оже-Альяссим — Мариано Навоне: результат матча 9 мая, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Риме

Оже-Альяссим на двух тай-брейках проиграл Навоне во втором круге «Мастерса» в Риме
Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл на старте «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он уступил представителю Аргентины Мариано Навоне (44-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 14:40 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		7 7
         
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Навоне один эйс, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Навоне сыграет с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия).

