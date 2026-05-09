Оже-Альяссим на двух тай-брейках проиграл Навоне во втором круге «Мастерса» в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл на старте «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он уступил представителю Аргентины Мариано Навоне (44-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 14:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Мариано Навоне
М. Навоне
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Оже-Альяссим семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Навоне один эйс, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В третьем круге соревнований в Риме Навоне сыграет с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41
-
15:20
-
15:11
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
03:07