«Главная задача — сохранить правду». Кузнецова опубликовала пост в честь Дня Победы

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала у себя в телеграм-канале пост, посвящённый Дню Победы.

«Мы помним. Мы гордимся. Спасибо за жизнь. 9 Мая — это не просто выходной и салют. Это день, когда мы говорим спасибо тем, кто закрыл собой небо, кто выстоял в голоде и холоде, кто положил на алтарь Победы самое ценное — свою молодость и жизнь.

Каждая семья в этот день вспоминает своего героя. Чей-то портрет смотрит с «Бессмертного полка», чьи-то награды хранятся в старой шкатулке. Эта война коснулась каждого.

Сегодня наша главная задача — сохранить правду. Передать детям, внукам, правнукам: мы знаем, ценим, мы никогда не забудем их подвиг. С праздником, с Днём великой Победы!» — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.