Главная Теннис Новости

«Мне нравится то, что я делаю». Рублёв — о своей игре после выхода в третий круг в Риме

«Мне нравится то, что я делаю». Рублёв — о своей игре после выхода в третий круг в Риме
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей игре после выхода в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

— Показалось, что в первом сете у тебя совсем пропала первая подача. Что произошло?
— Думаю, дело было в ритме. Не мог найти правильный ритм — по движению тела. Точнее, поначалу просто немного сбился с ритма. Но в любом случае чувствовал себя более-менее нормально. Я не думал что-то типа такого: «О, что происходит с подачей?» Думал так: «Ладно, неважно. Зато вторая подача работает. Играю более-менее хорошо с задней линии, так что будем действовать так. Позже, во время матча, когда я почувствую себя увереннее, подача тоже начнёт улучшаться». И в итоге именно это и произошло.

— Как оцениваешь свой уровень в целом на данный момент?
— Мне нравится, как я играю, особенно на тренировках. Мне нравится то, что я делаю. Конечно, когда дело доходит до чего-то совершенно другого, нелегко перенести это из-за эмоций, мыслей и тому подобного. Но я думаю, что сегодня, если рассматривать последние четыре года, когда тут выступал, особенно в первых кругах, с точки зрения самой игры я определённо действовал намного лучше, чем во всех моих прошлых выступлениях здесь, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

