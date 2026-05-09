«Мне нравится то, что я делаю». Рублёв — о своей игре после выхода в третий круг в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей игре после выхода в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:4, 6:4.

— Показалось, что в первом сете у тебя совсем пропала первая подача. Что произошло?

— Думаю, дело было в ритме. Не мог найти правильный ритм — по движению тела. Точнее, поначалу просто немного сбился с ритма. Но в любом случае чувствовал себя более-менее нормально. Я не думал что-то типа такого: «О, что происходит с подачей?» Думал так: «Ладно, неважно. Зато вторая подача работает. Играю более-менее хорошо с задней линии, так что будем действовать так. Позже, во время матча, когда я почувствую себя увереннее, подача тоже начнёт улучшаться». И в итоге именно это и произошло.

— Как оцениваешь свой уровень в целом на данный момент?

— Мне нравится, как я играю, особенно на тренировках. Мне нравится то, что я делаю. Конечно, когда дело доходит до чего-то совершенно другого, нелегко перенести это из-за эмоций, мыслей и тому подобного. Но я думаю, что сегодня, если рассматривать последние четыре года, когда тут выступал, особенно в первых кругах, с точки зрения самой игры я определённо действовал намного лучше, чем во всех моих прошлых выступлениях здесь, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.