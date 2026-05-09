Рублёв — об эмоциях: просто стараюсь научиться относиться ко всему спокойнее

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в третий круг «Мастерса» в Риме высказался об эмоциях по окончании проигранных матчей.

— Всем стала доступна история с Кори Гауфф, когда она расстроилась после поражения в матче, а камеры её в этот момент зафиксировали. Бывают ли дни, когда у тебя неподходящее настроение, тебя это очень сильно задевает? А в другой день ты бы, допустим, отреагировал спокойнее.

— Не знаю, что тут можно сказать. Просто пытаюсь научиться относиться ко всему спокойнее — вот и всё. Потому что у всех бывают такие дни. Неважно — спорт это или просто обычная жизнь. Сегодня чувствуешь себя именно так — вот и всё, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.