Андрей Рублёв рассказал, кто из команды приехал поддержать его на «Мастерсе» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, кто из команды его поддерживает на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Кто тебя здесь в Риме поддерживает? Марата все видели, а Фернандо — вроде нет.

— Да, Марат здесь. Так получается, что иногда Фернандо [Висенте] со мной, а Марат — нет, а когда Марат со мной, то нет Фернандо. Они просто меняются. А кроме Марата, ещё мой физио Альберт, агент Джон Моррис, также — кто контролирует и организовывает всё насчёт моего фонда — Лиза Эрнандес и один парнишка, просто наш общий друг, который тренировался в академии. И мы его сюда взяли с собой, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.