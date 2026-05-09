Циньвэнь проиграла Остапенко в третьем круге «тысячника» в Риме

32-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в третьем круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Латвии Елене Остапенко, занимающей в мировом рейтинге 36-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

По ходу матча Циньвэнь сделала 14 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Остапенко подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Остапенко в следующем круге сразится с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Анной Калинской.