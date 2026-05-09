Чжэн Циньвэнь — Елена Остапенко, результат матча 9 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Циньвэнь проиграла Остапенко в третьем круге «тысячника» в Риме
32-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в третьем круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Латвии Елене Остапенко, занимающей в мировом рейтинге 36-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 16:25 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
По ходу матча Циньвэнь сделала 14 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Остапенко подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Остапенко в следующем круге сразится с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Анной Калинской.

