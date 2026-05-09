Циньвэнь проиграла Остапенко в третьем круге «тысячника» в Риме
Поделиться
32-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в третьем круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Латвии Елене Остапенко, занимающей в мировом рейтинге 36-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 4:6.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 16:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Елена Остапенко
Е. Остапенко
По ходу матча Циньвэнь сделала 14 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Остапенко подала навылет пять раз, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных.
Остапенко в следующем круге сразится с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Анной Калинской.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2026
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41
-
15:20
-
15:11
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13
-
10:00
-
09:59