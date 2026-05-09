«А я и не знал, если честно. Он сам заявился». Рублёв — о паре с Хачановым в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об игре в паре с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Не могу не спросить про парную комбинацию. Вроде вы с Кареном дружно говорили, что не очень-то и собираетесь выступать в паре. А тут вдруг выходит сетка — и вы с ним там есть.
— А я и не знал, если честно. Оказалось, что он сам заявился. И он мне вчера об это написал. Не знаю, что ещё на эту тему сказать. Посмотрим. Вот как раз сейчас после матча я от него получил СМС — буду с ним как раз на эту тему разговаривать, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

