«Непросто, но это теннис». Паолини — о том, что не смогла защитить титул в Риме

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала поражение в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Итальянка не смогла защитить титул, проиграв Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
— Жасмин, это не тот результат, которого вы хотели. Как вы думаете, что стало причиной?
— Да, это тяжёлое поражение, особенно учитывая счёт. Но она отличная теннисистка. Думаю, она очень хорошо сыграла в важных моментах. А я иногда могла бы быть немного умнее. Непросто, но это теннис, такое может случиться.
— Возможно, это был не самый лёгкий период, но приезд сюда ещё сложнее, ведь это турнир, который вы так любите?
— Думаю, сегодня я чувствовала себя хорошо. Разыграла матчболы так или иначе, особенно третий. К сожалению, это теннис, такое может случиться.
Трудно пережить это поражение, потому что я в Италии. Хотела сыграть больше матчей. Приятно играть перед этими болельщиками. Они заряжают меня энергией.
Но сегодня мне этого было недостаточно, по крайней мере, с моей стороны для людей, — сказала Паолини на пресс-конференции.
- 9 мая 2026
