«Нужно быть более уверенной». Паолини — о чувствах перед «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) рассказала, что она чувствует перед «Ролан Гаррос».

— Что вы чувствуете в преддверии «Ролан Гаррос»?

— Думаю, последние пару турниров я играла лучше. На них чувствовала себя хорошо. Думаю, что мне нужно быть более, скажем так, уверенной в важных моментах, чтобы лучше разыгрывать такие моменты.

В первом туре здесь было много взлётов и падений. И сегодня тоже. Нужно стараться быть на высоте. Когда у меня есть шанс, я им пользуюсь.

Думаю, прямо сейчас иногда использую этот шанс, иногда нет. На высоком уровне тенниса один матч ты можешь выиграть, а во втором, возможно, победит соперник. Нужно быть более последовательным в таких вопросах, — сказала Паолини на пресс-конференции.