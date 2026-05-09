Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно быть более уверенной». Паолини — о чувствах перед «Ролан Гаррос»

«Нужно быть более уверенной». Паолини — о чувствах перед «Ролан Гаррос»
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия) рассказала, что она чувствует перед «Ролан Гаррос».

— Что вы чувствуете в преддверии «Ролан Гаррос»?
— Думаю, последние пару турниров я играла лучше. На них чувствовала себя хорошо. Думаю, что мне нужно быть более, скажем так, уверенной в важных моментах, чтобы лучше разыгрывать такие моменты.

В первом туре здесь было много взлётов и падений. И сегодня тоже. Нужно стараться быть на высоте. Когда у меня есть шанс, я им пользуюсь.

Думаю, прямо сейчас иногда использую этот шанс, иногда нет. На высоком уровне тенниса один матч ты можешь выиграть, а во втором, возможно, победит соперник. Нужно быть более последовательным в таких вопросах, — сказала Паолини на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Непросто, но это теннис». Паолини — о том, что не смогла защитить титул в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android