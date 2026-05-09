Арина Соболенко проиграла Соране Кырсте в третьем круге «тысячника» в Риме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме проиграла сопернице из Румынии Соране Кырсте, занимающей в мировом рейтинге 27-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 5:7.

По ходу матча Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Корана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира.