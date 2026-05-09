Арина Соболенко проиграла Соране Кырсте в третьем круге «тысячника» в Риме
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме проиграла сопернице из Румынии Соране Кырсте, занимающей в мировом рейтинге 27-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 5:7.
Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Сорана Кырстя
С. Кырстя
По ходу матча Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
В следующем круге Корана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира.
Комментарии
- 9 мая 2026
-
19:25
-
19:23
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
17:59
-
17:41
-
17:18
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:38
-
16:21
-
16:19
-
15:41
-
15:20
-
15:11
-
14:50
-
14:28
-
13:57
-
13:29
-
13:21
-
13:19
-
12:46
-
12:16
-
11:39
-
11:22
-
11:09
-
10:53
-
10:27
-
10:14
-
10:13