Арина Соболенко — Сорана Кырстя, результат матча 9 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг; WTA 1000 Рим

Арина Соболенко проиграла Соране Кырсте в третьем круге «тысячника» в Риме
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме проиграла сопернице из Румынии Соране Кырсте, занимающей в мировом рейтинге 27-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 5:7.

Рим (ж). 3-й круг
09 мая 2026, суббота. 17:05 МСК
Арина Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Сорана Кырстя
По ходу матча Соболенко сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Кырстя подала навылет три раза, сделала две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Корана Кырстя сыграет с чешкой Линдой Носковой, являющейся 13-й ракеткой мира.

