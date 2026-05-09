«Она очень сильная». Паолини — об игре Мертенс после их матча на «тысячнике» в Риме

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась об игре Элисе Мертенс из Бельгии. Паолини проиграла Мертенс в третьем круге со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.
— Вы сказали, что Элизе — сложный соперник для вас. Вы проигрывали ей пять раз, когда играли в юниорах. Что в её игре кажется вам особенно сложным?
— Думаю, она очень сильная. Всегда нужно играть на один мяч больше. У неё очень хорошая рука, когда она защищается. Её подача тоже очень хороша.
Думаю, чтобы обыграть её, нужно играть хорошо с самого начала и до конца матча. Да, мне грустно, потому что я играла хорошо. В тот момент матча, в важные моменты, как я уже говорила, была не такой твёрдой и смелой. В конце концов, да, на этом уровне ты платишь за это, — сказала Паолини на пресс-конференции.
